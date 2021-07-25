شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في وفاة شخصين جراء انقطاع الكهرباء بمستشفى بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ خمسة مدَّعين عامين التحقيق في حادثة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز والتي راح ضحيتها شخصان.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّه وبمجرد وصول خبر حادثة مستشفى الجاردنز تحركت النيابة العامة على الفور إلى مكان الحادث، وقرر النائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات تشكيل فريق تحقيق من خمسة مدعين عامين.

وأضافوا أن المدعين العامين باشروا إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وأية ادلة تساعد في التحقيق.

ولفتت إلى أنَّه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي، وما زال النائب العام وفريق التحقيق موجودين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.