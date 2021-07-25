بعد موجة فيضانات شديدة.. الصين تستعد لاستقبال اعصار 'إن-فا'

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات في شرق الصين عن وقف حركة الطيران والقطارات والملاحة البحرية وفق "فرانس برس".

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الاستوائية اليابسة عصر اليوم الأحد في محيط نينغبو وشنغهاي لاسيما مع هبوب رياح قوية على المدينة الثانية.



كما تم إغلاق بعض المنتزهات مثل ديزنيلاند شنغهاي.

ولقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في نفق طريق سريع بوسط الصين غمرته مياه الفيضانات في نفس الوقت الذي سقط فيه نفق لمترو الأنفاق بعد هطول ثماني بوصات من الأمطار في ساعة واحدة، الكارثة التي اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تدق ناقوس الخطر فيما يخص بخطورة تغير المناخ على البنية التحتية للطرق السريعة.

وأفادت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني) أن أكثر من 200 سيارة علقت في نفق طريق سريع يوم أمس الأول بوسط الصين عندما غمرت الأمطار المنطقة بشكل قياسي. وتدفقت السيول من المياه في مداخل النفق، كادت تملأه حتى السقف.

