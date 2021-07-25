اخبار العالم

اسعار العملات الاجنبية في العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اسعار العملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 117,70 دولار
100 باوند ⬅️ 137,47 دولار
100 دولار ⬅️ 855,77 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1801,33 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 74,16 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 72,14 دولار
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا