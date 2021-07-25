باستعراض ضخم.. البحرية الروسية تحيي الذكرى الـ325 لتأسيسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت البحرية الروسية، الأحد، عرضها العسكري بمدينة بطرسبورج، في الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي.

عرض ضخم حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاق طلقات مدفعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشهد العرض العسكري مشاركة 54 سفينة حربية، بينها ثلاث فرقاطات من الهند وإيران وباكستان، و48 طائرة وأكثر من 4 آلاف عسكري.

ولعل أبرز القطع البحرية المشاركة في العرض الغواصة "الأمير فلاديمير" الحاملة للصواريخ.

والغواصة "الأمير فلاديمير" هي من غواصات مشروع "بوري-أ" الروسية.

وبالتزامن مع العرض العسكري في بطرسبورج يقام عرض عسكري بحري في ميناء طرطوس السوري اليوم الأحد أيضاً.

واستعدادا لعرض طرطوس شاركت غواصات وسفن حربية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي وطائرات ومروحيات عسكرية روسية وقطع للبحرية السورية وغيرها من المعدات الحربية في تدريبات مسبقة السبت.

ومقارنة باحتفال 2021، شهد العرض العسكري البحري العام الماضي مشاركة 46 سفينة وأكثر من 4000 جندي.

وأعطت روسيا الأولوية للتحديث العسكري في ظل التوترات المتواصلة خاصة منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل ثلاثة أسابيع مشاركة أكثر من 20 طاقم طائرة في العرض العسكري الذي تقيمه القوات البحرية في مدينة سان بطرسبورج.

وتقيم القوات البحرية الروسية العروض العسكرية بمناسبة عيد ميلادها في قواعدها الأخرى أيضا في مدن بالتيسك وفلاديفوستوك وكاسبيسك وسيفيرومورسك وسيفاستوبول.

وتعد القوات البحرية الروسية "الوريث" لبحرية الاتحاد السوفيتي منذ انتهاء الحرب الباردة في العام 1991؛ حيث تتكون من 4 أساطيل إستراتيجية - عملياتية هي: (بحر الشمال، المحيط الهادئ، البلطيق، البحر الأسود)، إضافة لأسطول آخر صغير في بحر قزوين.