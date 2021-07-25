شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط، أن الإصلاح الهيكلى يستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5% عام 2023/ 2024 مقابل 2.8% عام 2019/ 2020، وذلك مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول معدل النمو في قطاع الاتصالات: