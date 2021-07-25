شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مميزات لمنح شركة مصرية مساهمة عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية.

وتذهب فلسفة القانون إلى أن تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل الفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة.

وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح ، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار.



