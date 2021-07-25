محافظ الشرقية يتابع التزام السائقين بـ"تعريفة سيارات الأجرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبة القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعيوالسرفيس، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا فقط دون المساس بأسعار السولار.

وجه المحافظ، مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز ومدير الإدارة العامة للمواقف، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز ومسئولي إدارة المواقف، بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف، وتنظيم العمل تزامناً مع عودة العاملين بعد إنتهاء أجازهعيد الأضحى المبارك، وكذلك التأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوبمن قبل المحافظة والمسارات المحددة.