صور.. إزالة سور مخالف استغل صاحبه "ستارة بوص" للبناء خلفها في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

وجه اللواء محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية جنوب الأقصر، بإزالة مخالفة بناء سور بدون ترخيص من السلطة المختصة بمدينة البياضية، بعد أن قام المتعدي بإقامة ساتر من البوص والبناء خلفه.

وتمكنت رئاسة المدينة وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للسور والقبض على المخالف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير المحاضر القانونية ضده وإحالته إلى النيابة المختصة.

وأهابت محافظة الأقصر ورئاسة ومدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة ، مؤكدة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.