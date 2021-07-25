19 مليار جنيه سحوبات نقدية من ماكينات البنك الأهلي في آخر أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حجم المسحوبات النقدية آخر أسبوعين بلغ 19 مليار جنيه باستخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي.

وأضاف لمصراوي أن هذه المسحوبات كانت من بداية يوم الأحد قبل الماضي وحتى أمس السبت؛ بما يعكس خدمة البنك لعملائه بمعدلات قياسية جديدة.

وأوضح أن عدد المسحوبات النقدية من ماكينات الصراف الآلي بلغت ٩ ملايين عملية سحبة وبلغت ذروتها بواقع ٦ مليارات جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس قبل إجازة العيد.

ويمتلك البنك الأهلي المصري أكثر من 5 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية من إجمالي 15 ألف ماكينة على مستوى الجهاز المصرفي ككل طبقا لآخر أرقام صادرة من المركزي في ديسمبر 2020.

وأوضح أبو الفتوح أن مركز اتصال البنك الأهلي حقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال اليومين الأربعاء ١٤ يوليو والخميس ١٥ يوليو بتلقي أكثر من 70 ألف مكالمة يوميا.

وأضاف أن تحقيق هذه المعدلات القياسية لخدمة عملائنا من خلال فريق عمل محترف ومتمرس يعمل على مدار ٢٤ ساعة لضمان سرعة تقديم الحلول والخدمات بأعلى مستويات الجودة لأهل مصر وباستخدام أحدث التقنيات والنظم الآلية التي يعتز البنك الأهلي بتطويرها وتطويعها كرائد للخدمات والحلول المصرفية المميكنة.