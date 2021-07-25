الأردن.. وفاة شخصين بعد انقطاع الكهرباء في مستشفى والحكومة تحقق

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي شخصان في مستشفى "الجاردنز" في العاصمة الأردنية عمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ليلة الأحد، مشيرة إلى أن حادثة الوفاة تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، وسارعت الحكومة إلى فتح تحقيق بما جرى.

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن وفاتين وقعتا بمستشفى الجاردنز الأولى كانت قبل انقطاع التيار الكهربائي والثانية حدثت تمام الساعة 11 و23 دقيقة أي بعد ساعة ونصف من انقطاعه.

وأضاف في مؤتمر صحفي فجر الأحد، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بالحادثة، ولم يؤد انقطاع التيار الكهربائي لايقاف الأجهزة الطبية في المستشفى.

وأكد أنه يتم دراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، داعياً لعدم استباق الأمور، فالنائب العام يقوم حالياً بدراسة الملفات والاستماع للافادات وقراءة الملفات، مشدداً على أن نتائج التحقيق سيتم اعلانها قريباً جداً وخلال ساعات.

ولفت إلى أن الحالة الصحية للوفاتين كانت صعبة جداً.

وشدد على أن ما حدث في مستشفى الجاردنز لا علاقة له بما حدث في الماضي وما حدث في الماضي لن يتكرر.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.

وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها، وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخلية مازن الفرّاية والصحة الدكتور فراس الهواري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

وأكّد دودين أنّ الإجراءات الطبيّة وسير العمل في مستشفى الجاردنز يجري بشكل طبيعي.