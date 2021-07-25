ماكرون يطالب بينيت بتوضيحات حول برنامج التجسس الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بتديم توضيحات بشأن برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة “إن. إس. أو” الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس ماكرون مع بينيت، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن الاتصال تم الخميس الماضي، بعد أن كشفت منظمة “فوربيدن ستوريز” عن تعرض “محتمل” لهواتف ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

وأشارت إلى أن “ماكرون أعرب عن استيائه في محادثته مع بينيت وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد”.

وأضافت ان “بينيت بعث رسالة إلى ماكرون مفادها بأن الحادث وقع حتى قبل توليه منصبه، وبأنه وعد بالتحقيق في الحادث على أعلى المستويات باستخلاص النتائج المطلوبة قريبا”.

من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأن “الفرنسيين يريدون معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت تحقيقا ضد مجموعة (إن. إس. أو) الإسرائيلية، وما إذا كانت إسرائيل تنوي تكثيف الرقابة على تصدير البرامج السيبرانية الهجومية”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، فإن فرنسا مهتمة بمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء ضد الشركة إذا تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير”.

يُذكر أن قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، إن ماكرون غيَّر هاتفه ورقمه؛ في ضوء ما جرى الكشف عنه مؤخراً، وذلك في أول تحرك ملموس على صلة بتلك الفضيحة.

ويشار إلى أن برنامج “بيغاسوس” يُستخدم للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.