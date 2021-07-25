الأردن.. وفيات جراء انقطاع الكهرباء عن مستشفى لعلاج مرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أردنية، بانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى مخصص لعلاج مرضى كورونا وسط العاصمة عمان.

وشهد أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى كورونا في عمان، انقطاع التيار الكهربائي عن أقسامه مساء السبت.

وأكدت تقارير محلية انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز ”خاص“ ليل السبت، ما سبب حالة من الفوضى وسط انتشار أمني كثيف بمحيط المستشفى بعد توارد أنباء عن وجود وفيات بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

وتوجه وزيرا الداخلية والصحة إلى المستشفى على الفور للوقوف على أسباب الانقطاع وتداعياته.

وقالت قناة المملكة على تويتر إن المستشفى شهد ليل السبت وفاتين، لكن إدارة المستشفى قالت إنهما حدثتا قبل انقطاع الكهرباء.

وفي هذه الأثناء طلبت الحكومة من النائب العام التحقيق في الحادثة التي تعيد إلى الأذهان حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن الأجهزة الحكومية المختصة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحركت على الفور للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها.

وأضاف دودين أن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها، وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أن وزيري الداخلية مازن الفراية والصحة الدكتور فراس الهواري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

من جانبه نفى مدير مستشفى الجاردنز الدكتور فايز أبو حميدان تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى بتوقف الأجهزة الطبية عن العمل.

وقال في تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية، إنه في العادة لا ينقطع التيار الكهربائي في المستشفى، وفي حال حدوث انقطاع كهربائي تعمل المولدات الكهربائية الاحتياطية، مشيرا إلى أن العطل الكهربائي استغرق 5 دقائق، ولم تتأثر الأجهزة الطبية أبداً.

وأضاف أن ما حصل نحو الساعة 10 مساء، هو وفاة مريض، ما أدى إلى حدوث بعض الإشكالات في المستشفى، والمتوفى كان خارج العناية المركزة.

وبين أن المستشفى مختص بمرضى الكورونا، حيث استأجرت وزارة الصحة المستشفى لعلاج المرضى.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لشخصين قال الأول إنه فقد والده جراء انقطاع الكهرباء عن المستشفى مطالبا بمحاسبة المسؤولين، ومشيرا إلى التراخي من قبل كوادر المستشفى إلى حد وصل بأحد الممرضين أن يدخن بجانب اسطوانات الأكسجين.

يشار إلى أن المملكة شهدت في مارس الماضي حادثة مشابهة تمثلت بانقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي، ما تسبب بوفاة 7 مرضى كانوا يتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وتسببت الحادثة في استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، كما أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مدير المستشفى بتقديم استقالته.