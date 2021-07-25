ولاية أميركية تكشف عن خطة لمواجهة كورونا بـ1.4 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الامريكية، عن خطة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته.

وقررت الولاية استخدام حوالي 1.4مليار دولار من صندوق إغاثة فيدرالي، ويدعم المشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووافقت وزارة التعليم الأميركية على خطط جورجيا، ووزع المسؤولون الفيدراليون ثلثي مبلغ 4.2 مليارات دولار حصلت عليه المدارس في جورجيا.

وتم تخصيص معظم التمويل لأكثر من 180 منطقة تعليمية في جورجيا، مع 425 مليون دولار يحتفظ بها مجلس التعليم بالولاية لتلبية احتياجات الولاية.

والجدير بالذكر ان الخطة تدعو إلى نشر متخصصين في التعافي الأكاديمي على مستوى الولاية، وتأسيس عيادات تابعة للصحة المدرسية.

وزار وزير التعليم الأميركي، ميغيل كاردونا، الجمعة الماضية، مدرسة مقاطعة ديكالب لإلقاء الضوء على المساعدات الفيدرالية والتعريف بها ومتابعتها.