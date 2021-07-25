شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «إن-فا» يجلي 100 ألف شخص شرق الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية أن إعصار "إن- فا" ضرب اليابسة شرق الصين، اليوم الأحد، مما أدى لإجلاء أكثر من مئة ألف شخص وإلغاء رحلات ووقف عمليات تجارية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت إدارة "الأرصاد الجوية الصينية" أن الإعصار ضرب اليابسة بمنطقة "تشوشان" بإقليم "تشيجيانج"، في الساعة الثانية عشرة والنصف مساء، بالتوقيت المحلي، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 38 مترا في الثانية.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات المحلية أمرت بإغلاق المدارس والأسواق والشركات ونقل أكثر من مئة ألف شخص لأماكن أخرى.