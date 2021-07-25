شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 2819 إصابة و45 حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 23 ألفا و16 حالة اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 2819 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون وأربعة آلاف و694 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة.

أجرت باكستان حتى الآن 15 مليونا و667 ألفا و114 اختبارا للكشف عن الفيروس و44 ألفا و579 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 925 ألفا و958 مريضا في البلاد، فيما لا يزال 2573 مريضا في حالة حرجة.