حصيلة مقلقة من صحة الكرخ بشأن الاصابات بالسلالة الجديدة المتحورة 'دلتا'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، تسجيل اكثر من 150 ألف اصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة (دلتا) خلال اقل من 30 يوما.

وقال مدير اعلام صحة الكرخ زياد حازم في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها الخليج 365، إن "منافذ التلقيح شهدت تسجيل اعلى معدل للتطعيم خلال يوم واحد بواقع 41 ألف ملقح في عموم البلاد، بينما سجلت الدائرة اكثر من 44 ألف ملقّح خلال عطلة عيد الاضحى".

واضاف ان "مستشفيات الكرخ تشهد اكتظاظا باعداد مصابي كورونا، مع وجود اكثر من 500 شخص من الحالات الشديدة والحرجة، الى جانب اكثر من 15 ألف اصابة في الحجر المنزلي".

ولفت الى "تسجيل اكثر من 150 ألف اصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة (دلتا) خلال اقل من 30 يوما، فضلا عن وجود الاف اخرى من الاصابات البسيطة التي لم تراجع المؤسسات الصحية او العيادات الخاصة ولم تسجل ضمن الموقف الوبائي اليومي".

من جهته، دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي من خلال الصحيفة الرسمية "الجهات ذات العلاقة الى اعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء باطلاق حملة شاملة لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الجوالة"، مبينا أن "الوضع المتفاقم للاصابات بالجائحة ينذر بكارثة خطيرة، نتيجة عدم التزام المواطنين بالوقاية وضعف الوعي الصحي".