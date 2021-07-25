من اختَرق حاسوب هانتر بايدن؟.. ترامب يعلّق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قضية فرضية اختراق حاسوب نجل خلفه جو بايدن إلى الواجهة، ساخرا من تكرار اتهام روسيا كل مرة.

وسخر ترامب في خطاب أمام حشد من مؤيديه أمس السبت، من استبعاد الصين من اتهام الاختراق المفترض لحاسوب هانتر بايدن؛ نجل الرئيس الحالي.

وقال ترامب: "ألم تلاحظوا أنها ليست الصين بأي حال من الأحوال؟... يقولون دائما روسيا، وروسيا، وهذا فعلته مرة أخرى روسيا!، هذا أمر مقزز"، حسب تعبيره.

ويعد هانتر بايدن أحد الأهداف المفضلة للرئيس الجمهوري السابق، ولطالما انتقد معسكر ترامب مصالحه الاقتصادية في أوكرانيا والصين، عندما كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017).

وخلال المعركة الانتخابية بين بايدن وترامب، كانت المعلومات التي تسربت عبر أجهزة هانتر واحدة من أعنف الضربات التي تعرضت لها حملة المرشح الديمقراطي حينها؛ حيث أثارت مزاعم عن استغلال نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما لمنصبه من أجل التربح.

كما كشفت عن الحالة النفسية لهانتر الذي دخل لفترة مصحة لعلاج الإدمان بحسب رسائل نصية عثر عليها في أحد الحواسيب.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية حينها مقتطفات من محتوى الحاسوب، وذكرت أنها جاءت من مواد تعرضت للقرصنة، على الكمبيوتر الشخصي لهانتر بايدن.

وقيدت "فيسبوك" و"تويتر" القدرة على عرض قصة "نيويورك بوست"، وأشارت الأخيرة بجملة "مواد تعرضت للاختراق" في تفسيرها لهذا الحظر.

واحتوت التسريبات على سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى صور شخصية، كانت بمثابة عثرة في طريق جو بايدن إلى البيت الأبيض لكنه نجح في تجاوزها سريعا وقاد حملة ناجحة قادته إلى المكتب البيضاوي.

