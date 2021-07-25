شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 15823 إصابة بكورونا و362 وفاة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 15823إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و362 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و741983 والوفيات إلى 238316.



وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.