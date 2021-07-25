شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي في تايلاند وإصابات جديدة بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و411 ألفاً و130 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و471 ألفا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت تايلاند رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 153335 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 497302.

كما سجلت تايلاند 129 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4059.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 5 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 13 إصابة قبل يوم, وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 20 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19"، في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 15823إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، و362 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و741983 والوفيات إلى 238316.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن، وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

سجلت كوريا الجنوبية 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 188 ألفا و 848.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2073.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل خمس وفيات جديدة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ17 حالة وفاة، السبت، بينما شهد العدد اليومي للإصابات تراجعا طفيفا بعدما سجلت إيطاليا 5140 حالة مقابل 5143 اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 127942 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.. فيما سجلت 4.3 مليون إصابة حتى الآن.