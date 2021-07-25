شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بهجوم شمالي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الدفاع التركية، ليلة الأحد، أن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران، في هجوم على عربتهم المدرعة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن القوات التركية شنت هجمات "انتقامية" على الفور.



وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على تويتر: "نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة". ولم تحدد الوزارة أين وقع الهجوم، لكن وسائل إعلام قالت إنه وقع في منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب.