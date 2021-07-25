وفاة شخصين بعد انقطاع الكهرباء في مستشفى بالاردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

توفي شخصان في مستشفى "الغاردنز" في العاصمة الأردنية عمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ليلة الأحد، مشيرة إلى أن حادثة الوفاة تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، وسارعت الحكومة إلى فتح تحقيق بما جرى.



وقال مدير مستشفى "الغاردنز" المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، فايز ابو حمدان، لوسائل إعلام محلية أردنية محلية، إن التيار الكهربائي انقطع فقط عن بعض مصابيح الإنارة نتيجة تماس كهربائي.

وأضاف أن الأجهزة الطبية في المستشفى لم ينقطع عنها التيار الكهربائي، لوجود مولدات كهربائية تعمل تلقائيًا في حال انقطع التيار الكهربائي.

وتوجه وزيرا الداخلية الأردني مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، إلى المستشفى للوقوف على حالة المرضى والاطمئنان على سير الأمور الطبية.

وتواجدت قوات الأمن الأردنية في محيط المستشفى، بعد تجمهر عدد من ذوي الشخصين المتوفيين.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، إن الأجهزة الحكومية المختصة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الغاردنز، تحركت على الفور للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها.

وكشف دودين أن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها، وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.