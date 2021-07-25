التحالف العربي يدمر صاروخاً حوثياً و4 مسيرات أطلقت نحو السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان - جنوب السعودية-.



وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.