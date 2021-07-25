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مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بهجوم شمالي سوريا

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محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

كشفت وزارة الدفاع التركية، ليلة الأحد، أن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران، في هجوم على عربتهم المدرعة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن القوات التركية شنت هجمات "انتقامية" على الفور.

 

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على تويتر: "نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة". ولم تحدد الوزارة أين وقع الهجوم، لكن وسائل إعلام قالت إنه وقع في منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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