إعطاء 3.82 مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 3.82 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 180 دولة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء. وكان أحدث معدل للتطعيم حوالي 9ر32 مليون جرعة في اليوم.



وتم إعطاء 341 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات المعطاة في الأسبوع الماضي 548914 جرعة في اليوم.

وتم إعطاء أكثر من 82ر3 مليارات جرعة من اللقاحات، أي ما يكفي لتحصين 9ر24 % من سكان العالم.