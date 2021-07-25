البرازيل تسجل 1108 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1108 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 549448.



وتم تسجيل 38091 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19 مليونا و670534.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.