مصر تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 422 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 227 ألفا و 490 حالة حتى مساء السبت ، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 283 ألفا و 985 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 481 حالة.