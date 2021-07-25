اخبار العالم

مصر تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس و 4 حالات وفاة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 422 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 227 ألفا و 490 حالة حتى مساء السبت ، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 283 ألفا و 985 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 481 حالة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا