شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. خفض مستوى التأهب لبركان تسبب في نزوح 21 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفضت الفلبين مستوى التأهب بسبب ثاني أكثر براكينها نشاطا بعد أسابيع من الاضطرابات والتي دفعت 21 ألف شخص إلى النزوح، حسبما قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أمس السبت.

وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة، إن السلطات تقيم الموقف "لتحديد مدى إمكانية السماح لمن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم" في 145 قرية حول بركان تال في إقليم باتنجاس (66 كيلومترا) جنوب العاصمة مانيلا.

وقال تيمبال إن معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل خفض مساء الجمعة مستوى التحذير من بركان "تال" إلى المستوى الثاني من المستوى الثالث والذي يعني أن الحمم المنبثعة من الفوهة الرئيسية يمكن أن تتسبب في حدوث انفجار.

واضطر أكثر من 21789 شخصا إلى الإقامة في مراكز إيواء أو عند أقارب وأصدقاء منذ أول تموز/يوليو الجاري عندما وضع "تال" في المستوى الثالث بعد أن أطلق عمودا أسود من الغازات والأبخرة البركانية إلى ارتفاع بلغ كيلومترا واحدا.