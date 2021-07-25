شكرا لقرائتكم خبر عن "تبطين الترع" فرصة هامة لترشيد المياه وتوفير فرص عمل.. اعرف الجهود المبذولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى المشروع القومى لـ"تبطين الترع" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

وتتمثل تلك المبادرة فى هدف اقتصادى من خلال توفير فرص عمل، أراضى زراعية مكتسبة، وهدف اجتماعى هو العدالة فى توزيع المياه، وهدف بيئى هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا.

وكانت قد أوضحت وزير التخطيط، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالى 20 ألف كم فى مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، ومُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالى 2023/2024.

وكشف تقرير مسبق لقطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ مشروعات الرى الحديث فى 278.212 ألف فدان حتى الآن، بنسبة 53.92%، وأن خطة الوزارة تستهدف تنفيذ التطوير فى مساحة 516 ألف فدان.

وحسب تصريحات لوزارة الرى، فإن هناك 555 عملية لتأهيل أطوال الترع موزعين على 20 محافظة من الإسكندرية لأسوان، وتم الانتهاء من تبطين 2145 كيلو متر من الترع خلال الفترة الراهنة، ومع حلول يونيو 2022 سننتهى من تبطين 7 آلاف كيلو من الترع كمرحلة أولى من مشروع تبطين الترع.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع بدأت في عام 2020، ومن المقرر أن تنتهي منتصف 2022، ويعد المستهدف من المشروع تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية، وتنتهى المرحلة الأولى من تأهيل الترع بعد عامين ثم تبدأ المرحلة الثانية، وتصل التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.