برلماني تركي يسخر من أردوغان.. ويفضح ممارساته 

هاجم نائب حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توزيع الأخير عبوات الشاي على أهالي مدينة ريزا الذين يعانون من الآثار المدمرة للفيضانات التي ضربت المدينة بدلًا من تقديم حلول عاجلة لهم أو تعويضهم بشكل لائق.

وقال بلبل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا عجب، توزيع أردوغان عبوات الشاي أثناء زيارته لمدينة ريزا المنكوبة مغالطة كبيرة! ولكن إلقاء الشاي على المواطنين الذين فقدوا أقاربهم ومنازلهم في الفيضانات هو شيء موجود في فطرة أردوغان ونظام الرجل الواحد».

وتناقلت المواقع الإخبارية التركية مقطع فيديو لأردوغان أثناء توزيعه الشاي على مواطني ريزا، عقب انتهاء كلمته في المؤتمر الشعبي الذي نظمه اليوم بالمدينة، والذي شهد تجاهلًا تامًا لمظاهر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في بلد يعاني من تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة بين مواطنيه.