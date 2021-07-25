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بالصور.. عزاء الراحل عبدالكريم أسعد قحطان و رفيق احمد يحيى السقلدي بنادي الشباب- الدقي بمصر

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محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أقيم في العاصمة المصرية القاهرة مجلس عزاء الراحل أ.د عبدالكريم اسعد قحطان و الراحل رفيق احمد يحيى السقلدي .

 

جاء ذلك بنادي الشباب - الدقي و قد كان في استقبال العزاء كلا من وليد ابن د عبدالكريم اسعد قحطان و الاعلامي صلاح السقلدي و حامد السقلدي اخوان الراحل رفيق.

 

 حضر مجلس العزاء جمع غفير من محتلف المحافظات  نسأل الله أن يرحمهما و يرحم جميع اموات المسلمين

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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