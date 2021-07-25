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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عزاء الراحل عبدالكريم أسعد قحطان و رفيق احمد يحيى السقلدي بنادي الشباب- الدقي بمصر والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021
أقيم في العاصمة المصرية القاهرة مجلس عزاء الراحل أ.د عبدالكريم اسعد قحطان و الراحل رفيق احمد يحيى السقلدي .
جاء ذلك بنادي الشباب - الدقي و قد كان في استقبال العزاء كلا من وليد ابن د عبدالكريم اسعد قحطان و الاعلامي صلاح السقلدي و حامد السقلدي اخوان الراحل رفيق.
حضر مجلس العزاء جمع غفير من محتلف المحافظات نسأل الله أن يرحمهما و يرحم جميع اموات المسلمين