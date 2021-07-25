شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 32 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن خمسا من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 13 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 20 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.