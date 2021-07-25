شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال "رفح الجديدة" ومد الكابلات أبرز مشروعات الأنشطة بـ"تنمية سيناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي خطة التنمية للعام المالي الحالي 2021/2022 أولوية خاصة بسيناء، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بإحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 21/22 لتنمية محافظة شمال سيناء، حوالي 14.1 مليار جنيه تًمول الخزانة العامة منها 91.5 % (12.9 مليار جنيه)، ويلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52.9% يلية قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبه 17.2% قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1%، وقطاع الكهرباء بنسبة 6.2%، وتأتي بعد ذلك قطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية.

1- مشروعات الكهرباء

- التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء

- استكمال أعمال مد شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء بهدف تدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائي في إطار التنمية العمرانية التي تشمل توطين البدو.

2- مشروعات الأنشطة العقارية

- استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة

- تطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية