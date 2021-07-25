تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. برلماني: ما خطة الحكومة لتطوير "سياحة اليخوت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مصر تمتلك جميع المقومات والفرص الواعدة التي تسهم في تعظيم سياحة اليخوت وتحقيق عائد كبير منها؛ وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطى توجيهاته بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملاً على تيسير الإجراءات، وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحي.

وتساءل إدريس، في طلب إحاطة قدمه، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن خطة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية؛ خصوصًا أن مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد على ساحل البحرَين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة.

وقال إدريس إنه فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة ليس في مصر ولكن في العالم، كان لزامًا على الحكومة أن تفكر في أساليب وطرق غير تقليدية من خارج الصندوق لتشجيع القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي.

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