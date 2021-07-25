بسبب الميراث.. شاب يقتل عمه بضربة "منافلة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قتل شاب في العقد الثالث من العمر، عمه بعد أن ضربه بـ "منافلة" ماكينة الري، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث بينهما، في مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى المحمودية "عبدالله س. م"، 57 عامًا، جثة هامدة، و تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وابن شقيقه محمد، 27 عامًا، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث بينهما.

جرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المحمودية من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم.