قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) طائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة مساء اليوم، وسيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.



كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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