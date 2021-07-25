محمد الفلاح - احتجاجات وقطع طرق.. المازوت والكهرباء يشعلان جنوب لبنان

الأحد 25 يوليه 2021

قطع عدد من اللبنانيين الغاضبين، مساء السبت، عددا من الطرقات في جنوب لبنان، احتجاجاً على نفاد المازوت وإطفاء مولدات الكهرباء.



وأقدم عدد من أهالي بلدة حبوش (قضاء النبطية جنوب لبنان) على قطع أوتوستراد النبطية–الزهراني، احتجاجاً على التقنين القاسي لمولدات الكهرباء الخاصة ودخول البلدة في ظلام دامس، مطالبين بتأمين مادة المازوت للمولدات.

وخلال قطع أوتوستراد النبطية – الزهراني، ظهر شباب مسلحون وأطلقوا النار في الهواء المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، أقدم عدد من المواطنين الغاضبين على قطع الطريق بمستوعبات النفايات، وأضرموا النيران فيها، احتجاجاً على فقدان مادة المازوت وزحف الظلام الشامل إلى منازلهم ومصالحهم.

كما أقدم عدد من أهالي مدينة صيدا القديمة على قطع الأوتوستراد البحري بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وتوقف مولدات الكهرباء الخاصة بسبب نفاد مادة المازوت لدى أصحابها، فيما يعمل الجيش على إعادة فتح الأوتوستراد.

وكان أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء في عدد من المناطق قد حذّروا قبل أيام من الوصول إلى نقطة الإظلام التام بسبب عدم قدرتهم على تشغيل مولداتهم لنفاد مادة المازوت.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان تتخذ إجراءات احترازية منذ أشهر عدّة، وتقنن بإنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 8 ساعات في اليوم بسبب نفاد مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، قبل أسبوعين، للمرة الثالثة ، ولا تزال أزمة طوابير السيارات أمام محطات البنزين مستمرة.

وقفز سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، والمازوت 1100 ليرة، وقارورة الغاز 4300 ليرة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأشارت إلى أن بنزين 95 أوكتان أصبح 71600 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة ، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة.