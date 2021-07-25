في أول اختبار.. نجاح التجربة المعقدة لـ"الدفاع الصاروخي" الأمريكي

محمد الفلاح - في أول اختبار.. نجاح التجربة المعقدة لـالدفاع الصاروخي الأمريكي

الأحد 25 يوليه 2021

نجحت الولايات المتحدة في اعتراض أحد هدفين خلال اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط إلى الشمال الغربي من هاواي السبت.



وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، في بيان، إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاني قد تم تدميره أم لا.

وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتطوير التكنولوجيا، لكنها فرصة أيضا لإظهار قوة الدفاعات الأمريكية على الساحة العالمية.

وتتمثل المهمة المعلنة لوكالة الدفاع الصاروخي في تطوير نظام متعدد الطبقات يمكن استخدامه لحماية الولايات المتحدة وجيشها وكذلك حلفاؤها.

واستهدف اختبار اليوم السبت اعتراض هدفين لصواريخ باليستية قصيرة المدى بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبار كان المهم والأكثر تعقيدا الذي أجرته حتى الآن.