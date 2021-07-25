محمد الفلاح - مقتل 3 حوثيين في تدمير مربض مدفعية بالحديدة

الأحد 25 يوليه 2021

لقي 3 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، السبت، خلال إخماد مصادر نيران مدفعية للمليشيا في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت القوات المشتركة إنها تمكنت من تدمير مربض مدفعية استخدمته مليشيا الحوثي، في محاولة استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة بأن المليشيات المدعومة من إيران أطلقت عددا من قذائف الهاون صوب مواقع للقوات المشتركة في جبهة كيلو 16 دون تحقيق أي هدف.

وأضاف أنه سرعان ما تم إخماد مصادر النيران الحوثية، بعد رصد مربض المدفعية المستخدم في القصف وتم تدميره بالسلاح المناسب.

كما أسفرت ضربات القوات المشتركة عن مصرع 3 حوثيين، وهم الضرّاب ومساعدوه الذين كانوا يتولون إطلاق النار.

ومنذ عامين ونصف العام تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على مرأى ومسمع أعضاء البعثة الأممية المعنية بمراقبة الهدنة.

وأدت الانتهاكات الحوثية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء في ظل صمت أممي مريب على جرائم المليشيا الانقلابية.