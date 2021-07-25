شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في مستشفى «الجاردنز» بالأردن.. والحكومة تحقق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات الحادث ومسبّباته والأضرار الناجمة عنه.

وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

وأكّد دودين أنّ الإجراءات الطبيّة وسير العمل في مستشفى الجاردنز يجري بشكل طبيعي.