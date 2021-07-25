شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول لنسبة 0% من معدل السكان تحت خط الفقر 2030.. أهم أهداف حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة فى تحقيق عدد من الأهداف لتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصرى، والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل أهم أهداف هذه المبادرة الوصول إلى نسبة 0% من معدل السكان تحت خط الفقر عام 2030.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة، فى تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى700 مليار جنيه قابلة للزيادة، وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان.

وتأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه.

وساهمت مبادرة حياة كريمة تحسن فى معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 16 نقطة، من خلال الانتهاء من إنشاء 15 مشروع صرف صحى، وتركيب 706 خزانات صرف صحى منزلى و1680 وصلة صرف صحى منزلى وتركيب 1675 وصلة مياه للمنازل - إنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، ساهمت فى توفير 23 آلف فرصة عمل، وإتاحة قروض 844 مليون جنيه.