اللجنة الهندسية توصي بإزالة 10 طوابق من عقار الإسكندرية المائل - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أوصت اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة عقار الإسكندرية المائل بحي الجمرك، بإزالة 10 طوابق من المبنى بالإضافة إلى طابق الخدمات.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى، الصادر اليوم الأحد، بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل وزن الطوابق المشار إليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة واستمرار الرصد لمدة 3 أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وهدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وذكر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى،الكائن14 بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف الشريف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به، عاينت مساء أمس السبت، العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .