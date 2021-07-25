وزيرا الخارجية الباكستاني والصيني يبحثان التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي



محمد اسماعيل - القاهرة - الصين - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مع نظيره الصيني، وانج يي، التعاون الثنائي على الأصعدة الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن الوضع في أفغانستان، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، السبت، في العاصمة الصينية بكين.

وكتب قريشي، عبر صفحته على منصة "توتير": "عظيم أن أكون في الصين للقاء أخي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي لمناقشة التعاون الثنائي الاستراتيجي والاقتصادي والأمني، ووباء كوفيد-19، والسلام والتسوية في أفغانستان والقضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح الوزير أنه شكر الجانب الصيني على دعمه لجهود التطعيم ضد فيروس "كورونا" في باسكستان، وقدّم تعازيه للصينيين في ضحايا الأمطار الغزيرة في إقليم خنان، وسط الصين، كما أدان حادث تفجير الحافلة التي كانت تقل مهندسين وخبراء صينيين يعملون في مشروع سد داسو في إقليم بختونخوا، في وقت سابق من الشهر، والتي راح ضحيتها عدد من الصينيين والباكستانيين، مبديا عزم الجانبين على كشف مرتكبي الهجوم ومحاسبتهم من خلال تحقيق مشترك، وتأمين أمن وسلامة المواطنين والمشروعات والمؤسسات الصينية، ومنع تكرار مثل ذلك الحادث.

وتابع قريشي أنه والوزير الصيني تشاركا نفس وجهة النظر فيما يتعلق بأفق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في جنوب آسيا، معربا عن تقديره لدعم الصين الثابت لإقليم كشمير، والذي شدد على ضرورة حل النزاع المتعلق به عبر ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية، بعيدا عن التصرفات الأحادية، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، قال المسئول الباكستاني إن "السلام والاستقرار في أفغانستان (أمر) حيوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار"، مضيفا: "ندعو الأطراف المعنية في أفغانستان لوقف إطلاق النار والعمل سويا بشكل وثيق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة" عن طريق التفاوض.