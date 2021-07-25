بعد وفاة 3 أشقاء.. نقل الأب للعناية المركزة بسبب "عصير معلب" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بقنا، اليوم السبت، نقل موظف بالسكة الحديد من مستشفى فرشوط المركزي إلى عناية مستشفى أورام قنا المركزة، لخطورة حالته عقب دخوله في غيبوبة تامة، جراء إصابته بحالة تسمم هو وأطفاله، أسفرت عن مصرع أطفاله الثلاثة.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة والدهم بحالة تسمم عقب تناولهم عصير منتهي الصلاحية من محل بقالة، بقرية كوم البيجا في مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين مصرع أميرة جلال 8 أعوام، وشقيقيها أمير 7 أعوام، وآدم، 9 أعوام، وإصابة والدهم بحالة تسمم، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، قبل نقل الأب إلى مستشفى أورام قنا لدخوله في غيبوبة تامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.