أفغانستان: حظر تجول ليلي في 31 ولاية

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

فرضت السلطات الأفغانية، أمس، حظر تجول ليلياً في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34 للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم «طالبان» في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وكتبت وزارة الداخلية في بيان: «بهدف الحد من العنف والحد من تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية باستثناء كابول وبانشير وننكرهار».

وسيسري حظر التجول بين العاشرة مساء والرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، كما أوضح أحمد ضياء ضياء نائب الناطق باسم وزارة الداخلية.

وتشن «طالبان» هجوماً شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، استولى المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدناً كبيرة.

وأمس الأول، نقلت «رويترز» عن مسؤولين أفغان أن الجيش يتجه لتغيير الاستراتيجية التي يخوض بها الحرب مع حركة «طالبان» ليركز قواته حول المناطق الأكثر حساسية مثل كابول ومدن أخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية. ونقلت الوكالة عن مسؤول أفغاني أن إعادة نشر القوات ستساعد كابول في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية التي تشمل سداً بني بمساعدة الهند وطرقاً رئيسية سريعة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان أن 35 من مسلحي حركة «طالبان» قتلوا نتيجة عمليات شنتها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية «هلمند» جنوب البلاد.

وجاء في بيان للوزارة نشر على صفحتها في «تويتر» أمس، أن «35 من إرهابيي طالبان، بينهم قيادي، قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، مدعومة من قوات الجيش الأفغاني، في نواحي نهر سراج ونادعلي وناوه، إلى جانب مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند». وأضاف البيان أن العمليات أدت أيضاً إلى تدمير عدد من معاقل «طالبان».

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابياً قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي ولايات «لغمان وننكرهار ونورستان وكونار وغزني وبكتيا وقندهار وهرات وبلخ وجوزجان وهلمند وقندوز وكابيسا».

وفي سياق آخر، أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان لمنع أي عبور لها من قبل مسلحين أو عسكريين أفغان، حسبما أوردت وسائل إعلام أفغانية أمس.