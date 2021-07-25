ارتفاع حاد في إصابات ووفيات كورونا في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تسحيل 317 وفاة بفيروس «كوفيد- 19»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بالفيروس مما زاد من المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء حيث امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها وهناك نقص في إمدادات الأكسجين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحصيلة اليومية لوفيات كوفيد-19 في تونس هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي حاليا.

كما سجلت وزارة الصحة في ماليزيا 15902 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وهي أعلى حصيلة لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة. وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 996393.

وفي الفيتنام، سجلت وزارة الصحة 7968 إصابة بفيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية ارتفاعا من زيادة قياسية سجلتها البلاد أمس الأول، وبلغت 7307 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان: إن ما يزيد على ثلثي الحالات الجديدة في مدينة «هوتشي منه»، وذكرت الوزارة أنها ستمدد إجراءات العزل العام في المدينة إلى أول أغسطس وستفرض قيودا أكثر صرامة في العاصمة هانوي اعتبارا من يوم أمس.

وتشمل الإجراءات أوامر بالبقاء في المنزل وحظر تجمع أكثر من شخصين وتعليق حركة النقل العام.

كما علقت هانوي أمس، خدمات التوصيل بالدراجات النارية، ومنها خدمات نقل الركاب، مما يعني تشديد القيود الحالية.

إلى ذلك، شهدت باريس وعدة مدن أخرى في فرنسا احتجاجات أمس، حيث اعترض الناس على اللوائح الجديدة التي تم تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا، برغم ارتفاع عدد الحالات. وذكرت قناة «بي إف إم» التلفزيونية الإخبارية أن اشتباكات اندلعت أثناء الاحتجاج في باريس، وقمعتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 114 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي للاحتجاج على الإجراءات.

وأدخلت الحكومة الفرنسية لوائح أكثر صرامة في ظل ارتفاع أعداد حالات كورونا في البلاد.