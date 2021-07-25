العراق يمد لبنان بمليون طن وقود لمواجهة أزمة الكهرباء

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

وقّع العراق أمس أتفاقاً يمنح بموجبه لبنان، الذي يمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل «خدمات وسلع»، كما جاء في بيان لرئاسة الوزراء العراقية.

وأوضح البيان أن لبنان سيتلقى بموجب الاتفاق مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل.

وخلال مؤتمر صحفي في مطار بيروت لدى عودته أمس من العراق، قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، إن آلية هذا الاتفاق «معقدة»، موضحاً أن الاتفاق يسمح بـ «شراء مليون طن من الفيول الثقيل من العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مقابل خدمات استشارية واستشفائية».

لكن زيت الوقود الثقيل غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية، ولذلك ستلجأ السلطات اللبنانية إلى التزود بنوع آخر من الوقود من مزودين آخرين، يكون أكثر توافقاً مع المعامل اللبنانية.

وأوضح غجر أنه لن يتم الدفع لهؤلاء المزودين بالعملة الصعبة، بل سيجري إعطاؤهم زيت الوقود العراقي في المقابل. وأضاف «نحن لسنا أول من يلجأ لذلك التبادل، هناك شركات كثيرة ودول كثيرة تقوم بمثل هذا النوع من عمليات الاستبدال».

وأوضح الوزير أن تلك الكمية تغطي ثلث حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الوقود لفترة معينة، آملاً أن تكون كافية لتغطية فترة الصيف، ومضيفاً «يمكننا أن نغطي خلال فترة 4 أشهر حوالي 9 ساعات أو 10 ساعات من الكهرباء يومياً كحدّ أقصى».