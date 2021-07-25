محمد الفلاح - أضرحة آل البيت في مصر.. قرار مهم للرئيس السيسي

الأحد 25 يوليه 2021

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة ضريح السيدة نفيسة، والسيدة زينب، والإمام الحسين بن علي، بشكل متكامل.



وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، وأن التوجيه شمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

كما وجه السيسي بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، مؤكدا أن ذلك يصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، والتي سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.

وناقش الاجتماع، متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة (35 كم من وسط القاهرة العاصمة)، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من القيادة الاستراتيجية، ومحطات الوقود المتكاملة فضلا عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم، وكذلك المخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض.