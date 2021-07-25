مصدر: اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية إرهابية تم بمتابعة أبو رغيف

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن عملية اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية إهابية في بغداد كانت بمتابعة وكيل الاستخبارات.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية إرهابية في الباب الشرقي كانت بمتابعة وكيل الاستخبارات الفريق الاول الركن أحمد أبو رغيف".

ونشرت الخليج 365، الأحد، مقطع فيديو يتضمن اعترافاً لمعتقلين بتكليفهما بعملية إرهابية في الباب الشرقي.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد، مؤكدة أن الشبكتين كانتا تخططان لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي.