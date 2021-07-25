اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على 'الشهادة الصحية' في باريس

وبحسب الوكالة فقد ضرب رجال الأمن مخالفي النظام العام في صفوف المتظاهرين بالهراوات ثم أوقفوهم وأجلسوهم على الإسفلت.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على صفحته في "تويتر": "شكرا لعناصر الأمن الذين تمت تعبئتهم لمرافقة مظاهرات اليوم. أندد بشدة التصرفات العنيفة بحق بعض رجال الشرطة والدرك والصحفيين. لقد تم اعتقال 9 أشخاص في باريس".



وفي 12 يوليو أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فرض قيود جديدة لمنع انتشار مرض "كوفيد-19"، بينها تطبيق "شهادة صحية" توثق خضوع حاملها للتطعيم ضد كورونا أو سلبية نتائج فحصه للكشف عن الفيروس، لدى دخوله مطاعم وبارات ومراكز تجارية وطائرات وقطارات وغيرها من المرافق.

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن فرض التطعيم الإلزامي على جميع الأطباء والعاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين.