الامارات.. صفر وفيات و24 ألف مكالمة استقبلتها غرفة عمليات شرطة الشارقة خلال العيد

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

نجحت الخطة الأمنية الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي أعدتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة مدن إمارة الشارقة، من الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري، بتسجيل الحوادث المرورية بالإمارة لصفر وفيات، وتعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية مع 24 ألفا و57 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة، وغير الطارئة، وذلك بالتنسيق بكل كفاءة واستراتيجية، مع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.



وأوضح العقيد جاسم بن هدة، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت 24,057)) مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال عطلة العيد، منها (21,040) مكالمة هاتفية عبر الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة فيما تلقت (3,017) مكالمة غير طارئة على الرقم /901/ والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة على وجه السرعة، بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول، بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

ودعا مدير إدارة العمليات الجمهور إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم، وفي أي وقت.

من جانبه أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، نجاح الخطة المرورية التي وضعتها ونفذتها الإدارة، بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة، من خلال تكثيف تواجد دورياتها الأمنية، والمرورية على مختلف المناطق، والأحياء السكنية وعلى الطرق والشوارع الداخلية والخارجية بالمدينة والمنطقتين الشرقية والوسطى، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ "صفر" وفيات، مما اسهم ذلك في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

وأشاد مدير إدارة المرور والدوريات بالجهود التي بذلتها كافة الوحدات الشرطية من القيادة العامة طيلة أيام عطلة العيد، التي كان لها الأثر الأكبر انسيابية الحركة المرورية، وبالشكل الذي يلبي طموحات شرطة الشارقة، ومنوهاً إلى أن الوعي والالتزام من قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بإجراءات السلامة المرورية وتقيدهم، كان لهما دورٌ في نجاح الخطة المرورية.